Поиск

Анкалаев нокаутом проиграл Перейре и лишился пояса UFC

Анкалаев нокаутом проиграл Перейре и лишился пояса UFC
Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Бразильский боец смешанного стиля Алекс Перейра одержал победу над россиянином Магомедом Анкалаевым в главном поединке турнира UFC 320 в Лас-Вегасе.

Бой завершился нокаутом в первом раунде.

На кону боя стоял титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. В результате Перейра становится новым обладателем пояса.

Анкалаев завоевывал статус чемпиона в марте этого года, победив в титульном поединке как раз Перейру.

38-летний Перейра теперь имеет в своем активе 13 побед при трех поражениях. 33-летний Анкалаев проиграл второй раз. Также на его счету 21 победа; один поединок завершился вничью, один – признан несостоявшимся.

В со-главном поединке грузин Мераб Двалишвили единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена и защитил титул чемпиона UFCв легчайшем весе.

На счету 34-летнего Двалишвили теперь в ММА 21 победа при четырех поражениях. 33-летний Сэдхаген проиграл в шестой раз при 24 победах.

UFC Алекс Перейра Магомед Анкалаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Локомотив" победил "Динамо" в матче РПЛ с 8 голами

"Локомотив" победил "Динамо" в матче РПЛ с 8 голами

"Краснодар" обыграл "Ахмат" и возглавил таблицу РПЛ

"Краснодар" обыграл "Ахмат" и возглавил таблицу РПЛ

"Зенит" и "Акрон" сыграли вничью в матче РПЛ

Андрей Рублев проиграл 173-й ракетке мира на Masters в Шанхае

Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза и защитил титул PFL

"Спартак" победил СКА в КХЛ

ФИФА представила мяч ЧМ-2026

ФИФА представила мяч ЧМ-2026

Гафин покинул пост председателя совета директоров ФК "Динамо"

ПСЖ победил "Барселону" в Лиге чемпионов

ПСЖ победил "Барселону" в Лиге чемпионов

Подмосковное Минспорта предложило ввести ОГЭ по физкультуре и обязательную сдачу ГТО

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });