Анкалаев нокаутом проиграл Перейре и лишился пояса UFC

Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Бразильский боец смешанного стиля Алекс Перейра одержал победу над россиянином Магомедом Анкалаевым в главном поединке турнира UFC 320 в Лас-Вегасе.

Бой завершился нокаутом в первом раунде.

На кону боя стоял титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. В результате Перейра становится новым обладателем пояса.

Анкалаев завоевывал статус чемпиона в марте этого года, победив в титульном поединке как раз Перейру.

38-летний Перейра теперь имеет в своем активе 13 побед при трех поражениях. 33-летний Анкалаев проиграл второй раз. Также на его счету 21 победа; один поединок завершился вничью, один – признан несостоявшимся.

В со-главном поединке грузин Мераб Двалишвили единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена и защитил титул чемпиона UFCв легчайшем весе.

На счету 34-летнего Двалишвили теперь в ММА 21 победа при четырех поражениях. 33-летний Сэдхаген проиграл в шестой раз при 24 победах.