"Ахмат" призвал наказать футболиста "Краснодара" Сперцяна за расизм

Эдуард Сперцян (Краснодар) Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Грозненский футбольный клуб "Ахмат" выступил с требованием применить санкции к полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну за поведение во время матча этих команд в рамках РПЛ в субботу.

"На видеоповторах очевидно, что Сперцян провоцирует Ндонга, подходит к нему и высказывает. Со слов нашего футболиста игрок "Краснодара" оскорбил его на расовой почве. Мы полностью доверяем Усману Ндонгу, богобоязненному, порядочному и доброму человеку. Мы поддерживаем его и осуждаем любые формы проявления расизма", - говорится в заявлении на сайте "Ахмата".

Незадолго до окончания матча в Краснодаре между Сперцяном и Ндонгой случилась перепалка, после которой судья удалил сенегальского футболиста "Ахмата".

"Мы требуем наказать Эдуарда Сперцяна за его расистские действия, а также отменить красную карточку, показанную Усману Ндонгу, как несправедливую санкцию за его ответ на отвратительную провокацию в его сторону. Футбол должен объединять, а не разделять, и мы призываем всех ответственных лиц занять принципиальную позицию в борьбе с любыми проявлениями ксенофобии и расизма", - подчеркнули в "Ахмате".

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу "Краснодара".