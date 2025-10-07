Поиск

Гендиректор IBA.PRO назвал безумием и драмой бой Халидова и Кузьмина

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста впечатлен главным поединком турнира "IBA.PRO 10" в Санкт-Петербурге, в котором россиянин Мурад Халидов нокаутировал соотечественника Сергея Кузьмина.

СпортМурад Халидов нокаутировал Сергея Кузьмина на турнире "IBA.PRO 10"Читать подробнее

"Это безумие, это просто драма. Тот поединок показывает, что российский бокс, в частности тяжеловесы, жив. Противостояние Халидов-Кузьмин просто убойное. У меня даже нет эмоций, чтобы все описать. Заслуженный мастер спорта дрался против короля кулачной лиги. И сейчас мы просто увидели высокий уровень, существующий в России", - сказал Ал Сиеста "Интерфаксу".

"Я считаю, что Халидов должен выходить на международный уровень. В Англии ликуют и говорят, чтобы вызывал Чисору, Баколе, Джойса. Но сейчас Халидов назвал имя Баходира Джалолова. Почему бы и нет. Просто Джалолов этот бой никогда не возьмет. Если Баходир возьмет этот поединок, то это будет бестселлер. И я лично буду продавать права на этот поединок", - заявил промоутер.

Главный бой турнира "IBA.PRO 10" в Санкт-Петербурге завершился нокаутом в седьмом раунде.

бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира Masters в Шанхае

Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана

Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту гендиректора "Спартака"

Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту гендиректора "Спартака"

"Севилья" разгромила "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 11-го тура РПЛ

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 11-го тура РПЛ

"Ахмат" призвал наказать футболиста "Краснодара" Сперцяна за расизм

"Ахмат" призвал наказать футболиста "Краснодара" Сперцяна за расизм

Анкалаев нокаутом проиграл Перейре и лишился пояса UFC

Анкалаев нокаутом проиграл Перейре и лишился пояса UFC

"Локомотив" победил "Динамо" в матче РПЛ с 8 голами

"Локомотив" победил "Динамо" в матче РПЛ с 8 голами

"Краснодар" обыграл "Ахмат" и возглавил таблицу РПЛ

"Краснодар" обыграл "Ахмат" и возглавил таблицу РПЛ

"Зенит" и "Акрон" сыграли вничью в матче РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });