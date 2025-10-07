Гендиректор IBA.PRO назвал безумием и драмой бой Халидова и Кузьмина

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста впечатлен главным поединком турнира "IBA.PRO 10" в Санкт-Петербурге, в котором россиянин Мурад Халидов нокаутировал соотечественника Сергея Кузьмина.

"Это безумие, это просто драма. Тот поединок показывает, что российский бокс, в частности тяжеловесы, жив. Противостояние Халидов-Кузьмин просто убойное. У меня даже нет эмоций, чтобы все описать. Заслуженный мастер спорта дрался против короля кулачной лиги. И сейчас мы просто увидели высокий уровень, существующий в России", - сказал Ал Сиеста "Интерфаксу".

"Я считаю, что Халидов должен выходить на международный уровень. В Англии ликуют и говорят, чтобы вызывал Чисору, Баколе, Джойса. Но сейчас Халидов назвал имя Баходира Джалолова. Почему бы и нет. Просто Джалолов этот бой никогда не возьмет. Если Баходир возьмет этот поединок, то это будет бестселлер. И я лично буду продавать права на этот поединок", - заявил промоутер.

Главный бой турнира "IBA.PRO 10" в Санкт-Петербурге завершился нокаутом в седьмом раунде.