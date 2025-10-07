Мурад Халидов нокаутировал Сергея Кузьмина на турнире "IBA.PRO 10"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер Мурад Халидов победил соотечественника Сергея Кузьмина в главном поединке турнире "IBA.PRO 10" в Санкт-Петербурге.

Бой завершился нокаутом в седьмом раунде.

"Сергей Кузьмин - крепкий парень. Он пропускал, но все равно шел вперед. Я думал: "Да что происходит". Я отдаю ему должное - его храбрости и стойкости", - сказал Халидов, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Тяжелый получился бой, голова реально болит. Что касается момента с нокаутом, то судья молодец, что остановил встречу. В противном случае это могло плохо закончиться", - отметил боксер.

"Эту победу я посвящаю своей жене, я ей обещал. Я ей очень благодарен, она меня столько терпит, как она обхаживает во время подготовки. Не каждая жена это выдержит", - добавил он.

Кузьмин также высоко отозвался о сопернике.

"Бывают и победы, и поражения. Хочу поблагодарить фанатов бокса, Умара Назаровича Кремлева, Ала Сиесту, свою команду, а также команду Мурада. Он настоящий боец. Ты настоящий воин, спасибо за этот поединок. Победы еще впереди", - сказал Кузьмин.

В со-главном событии шоу пояс чемпиона России в первом полусреднем весе завоевал Ваге Саруханян, который единогласным решением судей побелил Георгия Челохсаева.

Кроме того, в рамках турнира россиянин Харитон Агрба единогласным решением судей победил Чарльза Шиниму из Намибии.

"В первую очередь было очень волнительно боксировать в Санкт Петербурге. Я здесь уже три года тренируюсь, и вот впервые выступил на глазах питерской аудитории. Конечно, хотелось выступить ярко и уверенно. Оппонент был очень достойный в этом бою, огромная ему благодарность за этот поединок. В принципе, все, что я планировал, сделал в ринге, а также понял, над чем стоит работать. Еще, конечно, будет разбор с тренерским составом, но я собой доволен и рад, что удалось успешно вернуться", - сказал Агрба.

"Хочется быстрее вернуться в гонку за титул. А вообще хочу реванш с Муньозом. Сейчас будем думать, какой у нас дальнейший ход действий. Эдуард Викторович (Кравцов) знает, что я хочу этот реванш, но он лучше знает, какой правильно выбрать путь. А так… Муньоз, я иду за тобой!" - подчеркнул россиянин.

Единственное поражение на профессионально ринге Агрба потерпел от аргентинца Рубена Муньоза.

Турнир "IBA.PRO 10" был организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой при поддержке президента IBA Умара Кремлева, Федерации бокса России и Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга.