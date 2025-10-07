Экс-чемпион UFC Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Бывший чемпион UFC в прошлом году пропустил три процедуры сдачи биологических проб, что является нарушением.

"Спортсмены UFC обязаны всегда предоставлять точную информацию о своем местонахождении, чтобы с ними можно было связаться, и сдать биологические пробы без предварительного уведомления. Пропуски Макгрегора произошли 13 июня, 19 и 20 сентября 2024 года, и каждый раз CSAD (Антидопинговое управление по борьбе с допингом) классифицировал их как нарушения в предоставлении информации о местонахождении", - говорится в сообщении.

В CSAD учли тот факт, что в указанные факты спортсмен восстанавливался после травмы и не готовился к боям. Также приняты к сведению факт признания Макгрегором ответственности и его сотрудничество с расследованием. В результате CSAD сократил стандартный срок наказания на шесть месяцев. Срок дисквалификации начался 20 сентября 2024 года и закончится 20 марта 2026 года.

37-летний Макгрегор владел чемпионскими поясами UFC в полулегкой и легкой весовых категориях.