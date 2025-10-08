Поиск

Малкин оформил два голевых паса в стартовом матче "Питтсбурга" в НХЛ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в стартовой встрече команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги-2025/26 против "Рейнджерс".

Это помогло "Питтсбургу" победить со счетом 3:0.

Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин пропустил 27 бросков из 28 (два гола из трех состоялись в пустые ворота "Рейнджерс").

Игра прошла в Нью-Йорке.

Также состоялись еще два матча.

"Флорида" на своем льду со счетом 3:2 взяла верх над "Чикаго". Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 19.

"Лос-Анджелес" - "Колорадо" - 1:4.

Действующий обладатель Кубка Стэнли – "Флорида".

Евгений Малкин НХЛ хоккей Питтсбург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-чемпион UFC Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев

Мирра Андреева проиграла во втором круге турнира в Ухане

Мирра Андреева проиграла во втором круге турнира в Ухане

Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира Masters в Шанхае

Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана

Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту гендиректора "Спартака"

Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту гендиректора "Спартака"

"Севилья" разгромила "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 11-го тура РПЛ

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 11-го тура РПЛ

"Ахмат" призвал наказать футболиста "Краснодара" Сперцяна за расизм

"Ахмат" призвал наказать футболиста "Краснодара" Сперцяна за расизм

Анкалаев нокаутом проиграл Перейре и лишился пояса UFC

Анкалаев нокаутом проиграл Перейре и лишился пояса UFC

"Локомотив" победил "Динамо" в матче РПЛ с 8 голами

"Локомотив" победил "Динамо" в матче РПЛ с 8 голами
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });