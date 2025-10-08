Малкин оформил два голевых паса в стартовом матче "Питтсбурга" в НХЛ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в стартовой встрече команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги-2025/26 против "Рейнджерс".

Это помогло "Питтсбургу" победить со счетом 3:0.

Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин пропустил 27 бросков из 28 (два гола из трех состоялись в пустые ворота "Рейнджерс").

Игра прошла в Нью-Йорке.

Также состоялись еще два матча.

"Флорида" на своем льду со счетом 3:2 взяла верх над "Чикаго". Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 19.

"Лос-Анджелес" - "Колорадо" - 1:4.

Действующий обладатель Кубка Стэнли – "Флорида".