Поиск

СКА проиграл пятый матч подряд в КХЛ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 2:1 выиграл у петербургского СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победитель определился в овертайме.

На 28-й минуте СКА вышел вперед, точный бросок нанес Сергей Сапего.

"Автомобилист" отыгрался на 39-й минуте благодаря голу Егора Черникова. В овертайме (62-я минута) Роман Горбунов принес хозяевам победу.

"Автомобилист" выиграл пятый матч подряд и, набрав 19 очков, занимает второе место в Восточной конференции. СКА проиграл пятый матч подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, 13 баллов.

КХЛ Автомобилист хоккей СКА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дегтярева заинтересовала идея запрета легионеров в Кубке России по футболу

Дегтярева заинтересовала идея запрета легионеров в Кубке России по футболу

Роналду первым из футболистов стал миллиардером

Роналду первым из футболистов стал миллиардером

Экс-чемпион UFC Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев

Мирра Андреева проиграла во втором круге турнира в Ухане

Мирра Андреева проиграла во втором круге турнира в Ухане

Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира Masters в Шанхае

Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана

Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту гендиректора "Спартака"

Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту гендиректора "Спартака"

"Севилья" разгромила "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 11-го тура РПЛ

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче 11-го тура РПЛ

"Ахмат" призвал наказать футболиста "Краснодара" Сперцяна за расизм

"Ахмат" призвал наказать футболиста "Краснодара" Сперцяна за расизм
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });