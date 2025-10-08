СКА проиграл пятый матч подряд в КХЛ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 2:1 выиграл у петербургского СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победитель определился в овертайме.

На 28-й минуте СКА вышел вперед, точный бросок нанес Сергей Сапего.

"Автомобилист" отыгрался на 39-й минуте благодаря голу Егора Черникова. В овертайме (62-я минута) Роман Горбунов принес хозяевам победу.

"Автомобилист" выиграл пятый матч подряд и, набрав 19 очков, занимает второе место в Восточной конференции. СКА проиграл пятый матч подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, 13 баллов.