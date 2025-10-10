Поиск

Голевой пас Кузнецова помог "Металлургу" победить "Торпедо" в КХЛ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" со счетом 4:1 победил нижегородское "Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе "Металлурга" точные броски нанесли Михаил Федоров (23-я минута), Егор Яковлев (25), Никита Михайлис (41), Роман Канцеров (58).

Автор гола в составе "Торпедо": Егор Соколов (20).

В первой голевой атаке "Металлурга" Федорову ассистировал новичок команды Евгений Кузнецов: обладатель Кубка Стэнли проводил дебютный матч за магнитогорскую команду.

"Металлург" набрал 24 очка и лидирует в общей таблице и в Восточной конференции. "Торпедо" - на втором месте на Западе: 17 баллов.

Евгений Кузнецов Металлург хоккей Торпедо КХЛ
