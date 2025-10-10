Поиск

"Спартак" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" со счетом 2:1 взял верх над уфимским "Салаватом Юлаевым" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Авторами голов в составе победителей стали Нэйтан Тодд (33-я минута) и Люк Локхарт (45). У "Салавата Юлаева" отличился Денис Ян (48).

"Спартак" набрал 17 очков и поднялся на второе место в Западной конференции лиги. "Салават Юлаев" - на последнем, 11-м месте Восточной конференции, 8 баллов.

Салават Юлаев КХЛ Спартак хоккей
