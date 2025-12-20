Поиск

"Спартак" обыграл СКА в КХЛ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" со счетом 2:1 победили петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Санкт-Петербурге.

На второй минуте Рокко Гримальди вывел СКА вперед.

"Спартак" сравнял счет на 34-й минуте благодаря точному броску Михаила Мальцева, на 56-й минуте победный для москвичей гол провел Вениамин Королев.

Команды представляют Западную конференцию лиги. СКА занимает шестое место (43 очка), "Спартак" - седьмое (42).

Ранее в субботу казанский "Ак Барс" в гостях взял верх над уфимским "Салаватом Юлаевым" (2:1). Ярославский "Локомотив" дома уступил омскому "Авангарду" (0:3).

СКА Спартак КХЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола

Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола

"Локомотив" победил ЦСКА и выиграл четвертый матч подряд в КХЛ

"Наследник великого Яшина". Вратарь Сафонов установил рекорд ФИФА

"Наследник великого Яшина". Вратарь Сафонов установил рекорд ФИФА

Российский вратарь ПСЖ отразил четыре пенальти и выиграл Межконтинентальный Кубок

Российский вратарь ПСЖ отразил четыре пенальти и выиграл Межконтинентальный Кубок

Аргентинский футболист Лукас Вера перешел в "Локомотив"

"Интер Майами" продлил контракт с Луисом Суаресом

Боксер Теренс Кроуфорд завершил карьеру

Боксер Теренс Кроуфорд завершил карьеру

Вячеслав Козлов утвержден главным тренером "Динамо"

Усман Дембеле признан футболистом года по версии ФИФА

Гран-при Португалии вернется в календарь "Формулы-1"

Гран-при Португалии вернется в календарь "Формулы-1"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });