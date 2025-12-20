"Спартак" обыграл СКА в КХЛ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" со счетом 2:1 победили петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Санкт-Петербурге.

На второй минуте Рокко Гримальди вывел СКА вперед.

"Спартак" сравнял счет на 34-й минуте благодаря точному броску Михаила Мальцева, на 56-й минуте победный для москвичей гол провел Вениамин Королев.

Команды представляют Западную конференцию лиги. СКА занимает шестое место (43 очка), "Спартак" - седьмое (42).

Ранее в субботу казанский "Ак Барс" в гостях взял верх над уфимским "Салаватом Юлаевым" (2:1). Ярославский "Локомотив" дома уступил омскому "Авангарду" (0:3).