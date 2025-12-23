Поиск

Боксер Бижамов отверг подозрения в слабом уровне конкуренции на ЧМ в Дубае

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Джамбулат Бижамов не согласился с высказывания о том, что у отечественных боксеров на чемпионате мира в Дубае не было сильных соперников.

"Самые сильные сборные – традиционно Россия, Узбекистан и Казахстан. На чемпионате мира в Ливерпуле (под эгидой World Boxing – ИФ) россиян не было, а Узбекистан и Казахстан взяли половину медалей. В Дубае (на ЧМ под эгидой IBA – ИФ) эти команды выступили первыми номерами. Здесь появились уже мы – видимо, многим людям это не нравится", - сказал Бижамов "Интерфаксу".

"Хочу отметить, что в финале я победил действующего чемпиона мира (Жавохира Умматалиева из Узбекистана - ИФ). Считаю, что такие победы закрыли все вопросы об уровне конкуренции", - добавил он.

На ЧМ в ОАЭ Бижамов завоевал золото в весовой категории до 80 кг.

В общей сложности на счету россиян семь золотых, пять серебряных и одна бронзовая медаль. С этими показателями выступавшая под флагом и гимном РФ сборная России выиграла командный зачет.

Полное интервью с Джамбулатом Бижамовым выйдет на сайте "Интерфакса" в среду.

бокс Джамбулат Бижамов Дубай Казахстан ОАЭ Узбекистан
