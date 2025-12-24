Поиск

Джамбулат Бижамов: у меня грандиозные планы на профессиональный бокс

Джамбулат Бижамов
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Победитель чемпионата мира по боксу-2025 в Дубае россиянин Джамбулат Бижамов в интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину оценил уровень сопротивления на ЧМ, озвучил дальнейшие планы по профи и рассказал, почему не хочет проведения третьего боя между соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

- В Дубае часто бываете, Джамбулат?

- В последний раз здесь был в 2019 году, не было времени больше посещать Дубай. Впечатления от него положительные – нравится климат плюс много земляков из России можно здесь встретить. И такого ощущения, что нахожусь за границей, у меня нет.

- Не отвлекали местные красоты от подготовки к боям?

- Мы все настраиваемся на свои бои, вне зависимости от того, где проходит соревнование. Главная задача была выиграть чемпионат, а погулять по городу всегда успеем.

- Насколько легко дался вам триумф на ЧМ? Есть скептики, которые сомневаются, что уровень конкуренции был сильный.

- Самые сильные сборные – традиционно Россия, Узбекистан и Казахстан. На чемпионате мира в Ливерпуле (под эгидой World Boxing – ИФ) россиян не было, а Узбекистан и Казахстан взяли половину медалей. В Дубае (на ЧМ под эгидой IBA – ИФ) эти команды выступили первыми номерами. Здесь появились уже мы – видимо, многим людям это не нравится. Хочу отметить, что в финале я победил действующего чемпиона мира (Жавохира Умматалиева из Узбекистана - ИФ). Считаю, что такие победы закрыли все вопросы об уровне конкуренции.

- Вне ринга контактируете с соперниками?

- Нет, с соперниками контакта нет. После боя пожмем руки, никаких отрицательных моментов не бывает.

СпортСборная России по боксу выиграла медальный зачет ЧМСборная России по боксу выиграла медальный зачет ЧМЧитать подробнее

- У вас до этого на чемпионатах мира было несколько неудачных финалов. Давило ли это обстоятельство на вас сейчас?

- Нет, абсолютно не давило, эти поражения я воспринимал как опыт, и в Дубае спокойно настраивался на финальный бой, был уверен в своих силах.

- Сколько поздравлений поступило вам после победы?

- Телефон разрывался несколько дней. Поздравило очень много людей, которые знают, через что я прошел, сколько лет отдавал для достижения этой цени и, наконец, достиг ее. Получил много сообщений и от тех, с кем давно не был на связи. Сборная России произвела настоящий фурор, все знают об этом и поздравляют.

- Сборная России на ЧМ выступила под российским гимном, флагом. О чем вы думали в тот момент, когда в вашу честь прозвучал гимн Российской Федерации?

- Представлять свой флаг и гимн – это дополнительная ответственность и мотивация. Очень приятно, что у нас есть такая возможность прославлять свою страну.

- У победителей модно интересоваться тем, как они распорядятся призовыми. А на ЧМ в Дубае они внушительные – 300 тысяч долларов!

- Финансовая сторона, конечно, важный момент. Но лично для меня как раз после двух неудачных финалов все мысли были только о золотой медали. О призовых вообще даже не задумывался. Только после финала уже можно подумать, на что я их потрачу, и вряд ли это будет что-то сверхординарное.

- По ходу чемпионата мира в Дубае прошел вечер профессионального бокса: Мурат Гассиев нокаутировал Кубрата Пулева. Удалось посмотреть бой?

- В тот вечер мы отдыхали. Бой Гассиева состоялся поздно, в прямом эфире посмотреть его не смог. Но я был уверен, что он одержит победу. Проснувшись уже утром, сразу же зашел в интернет, узнал о победе Мурата, поздравил его. Мы с ним хорошо дружим – конечно, очень рад, что он завоевал титул. Думаю, сейчас он будет набирать обороты и как прежде ворвется в элиту профессионального бокса.

- А какие у вас планы по профессиональному рингу?

- Планы у меня действительно есть, они грандиозные, можно сказать. Чаще хочется проводить бои в следующем году по профессионалам, уже быстрее продвигаться в рейтингах. Сейчас, когда уже завоевал золотую медаль чемпионата мира среди любителей, мне кажется, что это будет дополнительным прогрессом в плане роста рейтинга в профессиональном боксе.

- Чем отличается подготовка к профессиональному бою от любительского?

- Разница есть, она чувствуется. Когда проводил первые бои среди профессионалов, к любителям было очень тяжело было возвращаться. В профессиональном боксе дается 8-10 раундов, на чемпионских боях – 12. А в поединках у любителей всего три раунда, и нет времени перестроиться на какую-то заготовку. Ты должен сразу включаться в работу. Кроме того, по ходу турнира у тебя есть пять-шесть разных соперников, у каждого из них свой стиль ведения боя, под каждого нужно подстраиваться. В профессиональном же боксе ты готовишься под одного соперника, досконально его изучаешь. И профессиональный, и любительский бокс во своему тяжелый, но отличия есть.

- Какое событие, связанное с боксом в последнее время, вас впечатлило?

-Победа Теренса Кроуфорда, за которым постоянно слежу, над Канело Альваресом. Многие, кто в боксе не сильно разбираются, ставили на победу Канело. Я же был за Кроуфорда.

СпортБоксер Теренс Кроуфорд завершил карьеруБоксер Теренс Кроуфорд завершил карьеруЧитать подробнее

- В Дубай приехали многие звезды мирового бокса, включая Кроуфорда. Пересеклись с ним?

- Хотелось бы, конечно. Но когда ты настраиваешься на свои бои, больше ни на что не отвлекаешься. Видел Кроуфорда издали, но не было возможности подойти.

- Какое боксерское событие вы ждете с особым терпением?

- Есть несколько боев среди профессионалов, которые я бы хотел увидеть. Например, поединок Бетербиева с Бенавидесом или Бивола с Бенавидесом. Есть звезды бокса, за которыми я слежу, хотя бы в виде этих поединков.

- Верите, что трилогия Бивол – Бетербиев все же состоится?

- Она может состояться, но не могу сказать, что прямо очень этого жду. Не думаю, что третий бой принесет что-то кардинальное. Оба боксера мне сильно импонируют, поэтому даже не хочется, чтобы они встречались. Пусть они остановятся на отметке 1:1 по победам.

- А у вас есть принципиальный соперник, на которого по-особенному настраиваетесь?

- В финале чемпионата мира у меня и был принципиальный соперник – действующий чемпион мира.

- Как вам удается абстрагироваться от бокса?

- Честно говоря, абстрагироваться не получается: несколько дней после соревнований отдыхаем и сразу приступаем к тренировкам. Если следующий турнир не скоро, играю в футбол, плаваю, активно провожу время – это помогает отвлечься. Если говорить про музыку, не могу назвать себя меломаном. Фильмы и сериалы смотрю редко, а вот книги на сборах читаю – стараюсь улучшить свое мировоззрение. Последняя прочитанная книга – "Там, где раки поют".

Джамбулат Бижамов Мурат Гассиев Дмитрий Бивол Теренс Кроуфорд Артур Бетербиев бокс Дубай
