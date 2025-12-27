Поиск

Артемьев и Ниманн делят лидерство перед заключительным днем ЧМ по рапиду

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Владислав Артемьев и американец Ханс Ниманн занимают первое и второе места после второго дня проходящего в Дохе чемпионата мира по рапиду.

В их активе после девяти туров по 7,5 очка. В первую тройку также входит норвежец Магнус Карлсен, которой отстает от Артемьева и Ниманна на 0,5 очка.

В женском турнире по 6,5 очков у китаянки Чжу Цзиньэр и шахматистки из Индии Хампи Конеру. В группе участниц, набравших по 6 очков, присутствует россиянка Екатерина Лагно.

Мужской и женский турниры завершатся 28 декабря.

шахматы
