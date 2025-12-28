Поиск

Россиянин Артемьев стал вторым на ЧМ по быстрым шахматам

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Владислав Артемьев занял второе место на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду) в Дохе.

В 13 турах россиянин набрал 9,5 очка.

На одно очко Артемьева опередил норвежец Магнус Карлсен, ставший, таким образом, шестикратным чемпионом мира. По ходу турнира Карлсен проиграл партию Артемьеву.

В соревновании среди женщин чемпионкой, как сообщалось, стала россиянка Александра Горячкина.

29-30 декабря Дохе состоится чемпионат мира по блицу.

Александра Горячкина Магнус Карлсен Владислав Артемьев Доха шахматы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Овечкин прервал серию без голов в НХЛ

Шумахер назван самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1"

Шумахер назван самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1"

Дерипаска возглавил Федерацию хоккея с мячом России

Дерипаска возглавил Федерацию хоккея с мячом России

"Спартак" продлил контракт с полузащитником Романом Зобниным

"Металлург" продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным

Баскетбольный клуб ЦСКА сменил владельца

Баскетбольный клуб ЦСКА сменил владельца

"Динамо" утвердило Ролана Гусева главным тренером

"Динамо" утвердило Ролана Гусева главным тренером

Покинувший "Спартак" Деян Станкович вновь возглавил "Црвену Звезду"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });