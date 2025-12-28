Россиянин Артемьев стал вторым на ЧМ по быстрым шахматам

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Владислав Артемьев занял второе место на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду) в Дохе.

В 13 турах россиянин набрал 9,5 очка.

На одно очко Артемьева опередил норвежец Магнус Карлсен, ставший, таким образом, шестикратным чемпионом мира. По ходу турнира Карлсен проиграл партию Артемьеву.

В соревновании среди женщин чемпионкой, как сообщалось, стала россиянка Александра Горячкина.

29-30 декабря Дохе состоится чемпионат мира по блицу.