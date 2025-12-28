Поиск

"Сочи" забросил восемь шайб в ворота СКА в матче КХЛ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Сочи" со счетом 8:4 обыграл петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе "Сочи" голы провели Сергей Попов (8-я, 26-я минуты), Матвей Гуськов (9), Рафаэль Бикмуллин (27), Роман Максимов (31), Денис Венгрыжановский (43), Макс Эллис (57), Николай Поляков (60).

Авторы голов в составе СКА: Брендан Лайпсик (4), Сергей Плотников (10), Матвей Поляков (18, 30).

"Сочи" занимает 10-е место в Западной конференции (28 очков), СКА – седьмое (45).

Сочи СКА КХЛ хоккей
