Евгений Кузнецов стал игроком "Салавата Юлаева"

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - "Салават Юлаев" взял Евгения Кузнецова из списка отказов, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги.

"Уфимцы были единственными, подавшими заявку на нападающего Евгения Кузнецова , помещенного в список отказов "Металлургом". По истечении 48 часов Кузнецов стал игроком "Салавата Юлаева", - говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Кузнецов провел за магнитогорский клуб 15 матчей и набрал 9 (1+8 по системе "гол+пас") очков.

33-летний Кузнецов стал игроком "Металлурга" в октябре прошлого года.