Сборная Финляндии по хоккею разгромила Словакию и завоевала бронзу ОИ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии со счетом 6:1 взяли верх над командой Словакии в матче за третье место мужского турнира на Олимпиаде-2026.

В составе финской сборной голы провели Себастьян Ахо (8-я минута), Эрик Хаула (29, 59 – в пустые ворота), Роопе Хинтц (49), Каапо Какко (50), Йоэль Армиа (56 в пустые ворота).

Автор гола у Словакии – Томаш Татар (40).

В результате сборная Финляндии стала бронзовым призером Игр в Италии.

На прошлой Олимпиаде, в Пекине-2022, Финляндия завоевала золото, Словакия – бронзу; серебряными призерами тогда стали российские хоккеисты.

В воскресенье пройдет финальный матч хоккейного турнира ОИ-2026: сыграют сборные Канады и США. Начало – 16:10 мск.

