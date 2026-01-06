Виктор Гончаренко стал главным тренером сборной Белоруссии по футболу

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Виктор Гончаренко занял пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу. Об этом сообщается на сайте Ассоциации белоруской федерации футбола.

Кандидатура 48-летнего Гончаренко была утверждена на заседании исполкома ассоциации во вторник.

В качестве тренера Гончаренко шесть раз привел БАТЭ к титулу чемпиона Белоруссии, при нем московский ЦСКА выиграл Суперкубок России. В России белорус также возглавлял краснодарскую "Кубань", екатеринбургский "Урал", "Уфу", "Краснодар", нижегородский "Пари НН".