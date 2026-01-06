ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче с отмененным 1000-м очком Шипачева

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА со счетом 4:2 взял верх над минским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча состоялась в Москве.

В составе армейцев голы провели Тахир Мингачев (9-я минута), Павел Карнаухов (31), Алексей Чуркин (36), Сергей Калинин (46).

Авторы голов в составе "Динамо": Сергей Кузнецов (29), Алекс Лимож (30).

Нападающий минской команды Вадим Шипачев до 999 довел число набранных им очков в КХЛ, оформив голевую передачу. Также он ассистировал Егору Борикову в еще одной голевой атаке, но это взятие ворот было отменено: после просмотра видео судьи зафиксировали нарушение правил. К тому моменту "Динамо" в полном составе на льду поздравило Шипачева с 1000-м очков, которое в результате было отменено.

Команды представляют Западную конференцию КХЛ. "Динамо" занимает третье место (57 очков), ЦСКА – шестое (50).

Параллельно прошли еще три матча: "Северсталь" - "Спартак" - 1:2, "Торпедо" - "Барыс" (3:2), "Ак Барс" - "Авангард" - 1:2.