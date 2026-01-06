Поиск

ЦСКА обыграл минское "Динамо" в матче с отмененным 1000-м очком Шипачева

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА со счетом 4:2 взял верх над минским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча состоялась в Москве.

В составе армейцев голы провели Тахир Мингачев (9-я минута), Павел Карнаухов (31), Алексей Чуркин (36), Сергей Калинин (46).

Авторы голов в составе "Динамо": Сергей Кузнецов (29), Алекс Лимож (30).

Нападающий минской команды Вадим Шипачев до 999 довел число набранных им очков в КХЛ, оформив голевую передачу. Также он ассистировал Егору Борикову в еще одной голевой атаке, но это взятие ворот было отменено: после просмотра видео судьи зафиксировали нарушение правил. К тому моменту "Динамо" в полном составе на льду поздравило Шипачева с 1000-м очков, которое в результате было отменено.

Команды представляют Западную конференцию КХЛ. "Динамо" занимает третье место (57 очков), ЦСКА – шестое (50).

Параллельно прошли еще три матча: "Северсталь" - "Спартак" - 1:2, "Торпедо" - "Барыс" (3:2), "Ак Барс" - "Авангард" - 1:2.

хоккей КХЛ Вадим Шипачев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лиам Росеньор возглавил "Челси"

Лиам Росеньор возглавил "Челси"

Сборная Швеции выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная Швеции выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Овечкин довел до 914 число голов в чемпионатах НХЛ

Испанец Карседо возглавил ФК "Спартак"

Испанец Карседо возглавил ФК "Спартак"

Аморим покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Аморим покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Олег Браташ стал новым главным тренером ХК "Адмирал"

Российская фехтовальщица выиграла этап Кубка мира под флагом РФ

Что произошло за день: четверг, 1 января

"Челси" уволил главного тренера Мареску

"Челси" уволил главного тренера Мареску

ЦСКА обыграл "Динамо" в КХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });