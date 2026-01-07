Поиск

Игрок футзальной команды "Норильский никель" Алекс умер в 32 года

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Игрок команды "Нoрильский никель", выступающей в отечественной футзальной Суперлиге, Фелипе Алекс скончался в возрасте 32 лет. Об этом сообщает пресс-служба Суперлиги.

Отмечается, что спортсмену стало плохо в аэропорту в Ухте во вторник, где против одноименной местной команды "Норильский никель" провел в этот день кубковый матч. Игрок потерял сознание, прибывшая бригада скорой помощи спасти бразильца не смогла.

"В этот тяжелый момент АПМФК "Суперлига" выражает искренние соболезнования семье и близким Алекса и МФК "Нoрильский никель", - говорится в сообщении.

За "Нoрильский никель" Алекс провел 223 матча.

футзал
