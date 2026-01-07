Поиск

Умер двукратный олимпийский чемпион по гандболу Анатолий Евтушенко

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Тренер, приводивший сборную СССР по гандболу к золоту Олимпийских игр, Анатолий Евтушенко, скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России.

Евтушенко возглавлял мужскую сборную СССР на протяжении 20 лет. Под его руководством команда становилась победителем Олимпийских игр в Монреале (1976) и Сеуле (1988), в 1982 году выигрывала чемпионат мира, также становилась призером этих соревнований.

Евтушенко стоял у истоков создания команды МАИ. Будучи игроком, в ее составе стал чемпионом СССР в 1960 году. В качестве тренера шесть раз приводил команду к золоту чемпионата СССР, в 1973 году она выиграла Кубок европейских чемпионов.

гандбол Анатолий Евтушенко
