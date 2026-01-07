Боксер Агрба считает, что Гассиеву по силам победить любого чемпиона

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Обязательный претендент по версии WBA в первом полусреднем весе, боксер RCC Boxing Promotions Харитон Агрба оптимистично высказался о перспективах регулярного чемпиона WBA в тяжелом весе Мурата Гассиева.

"Сейчас вместе с титулом в руки Мурата Гассиева пришло право выбирать, с кем боксировать дальше. Все зависит от него самого: будет он дальше расти и прибавлять в тяжелом весе. Это сейчас очень интересный дивизион с сильными чемпионами, но могу сказать точно, что со всеми ними Мурат можем уверенно боксировать и побеждать их!" - сказал Агрба "Интерфаксу".

В декабре 2025 года россиянин Мурат Гассиев нокаутировал болгарина Кубрата Пулева и стал регулярным чемпионом WBA в тяжелом весе. Бой прошел в Дубае и возглавил турнир "IBA.PRO 13".