Боксер Агрба считает, что Гассиеву по силам победить любого чемпиона

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Обязательный претендент по версии WBA в первом полусреднем весе, боксер RCC Boxing Promotions Харитон Агрба оптимистично высказался о перспективах регулярного чемпиона WBA в тяжелом весе Мурата Гассиева.

"Сейчас вместе с титулом в руки Мурата Гассиева пришло право выбирать, с кем боксировать дальше. Все зависит от него самого: будет он дальше расти и прибавлять в тяжелом весе. Это сейчас очень интересный дивизион с сильными чемпионами, но могу сказать точно, что со всеми ними Мурат можем уверенно боксировать и побеждать их!" - сказал Агрба "Интерфаксу".

В декабре 2025 года россиянин Мурат Гассиев нокаутировал болгарина Кубрата Пулева и стал регулярным чемпионом WBA в тяжелом весе. Бой прошел в Дубае и возглавил турнир "IBA.PRO 13".

Мурат Гассиев бокс Харитон Агрба Кубрат Пулев
Неймар продлил контракт с "Сантосом"

Лиам Росеньор возглавил "Челси"

Сборная Швеции выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Овечкин довел до 914 число голов в чемпионатах НХЛ

Испанец Карседо возглавил ФК "Спартак"

Аморим покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Олег Браташ стал новым главным тренером ХК "Адмирал"

Российская фехтовальщица выиграла этап Кубка мира под флагом РФ

Что произошло за день: четверг, 1 января

"Челси" уволил главного тренера Мареску

