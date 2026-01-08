Российский баскетболист "Бруклина" Демин набрал 18 очков в проигранном матче НБА

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - "Бруклин" со счетом 103:103 проиграл "Орландо" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Встреча прошла на площадке "Бруклина", ее победитель определился в овертайме.

Российский новичок "Бруклина" Егор Демин провел на паркете 32 минуты. Он набрал 18 очков. На его счету также по пять результативных передач и подборов.

Сейчас "Бруклин" занимает 13-е место в Восточной конференции НБА (11 побед, 23 поражения), "Орландо" - на седьмой строчке (21 победа, 17 поражений).