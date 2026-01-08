Поиск

Российский баскетболист "Бруклина" Демин набрал 18 очков в проигранном матче НБА

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - "Бруклин" со счетом 103:103 проиграл "Орландо" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Встреча прошла на площадке "Бруклина", ее победитель определился в овертайме.

Российский новичок "Бруклина" Егор Демин провел на паркете 32 минуты. Он набрал 18 очков. На его счету также по пять результативных передач и подборов.

Сейчас "Бруклин" занимает 13-е место в Восточной конференции НБА (11 побед, 23 поражения), "Орландо" - на седьмой строчке (21 победа, 17 поражений).

НБА баскетбол Орландо Егор Демин Бруклин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Овечкин довел до 915 число голов в чемпионатах НХЛ

Неймар продлил контракт с "Сантосом"

Лиам Росеньор возглавил "Челси"

Лиам Росеньор возглавил "Челси"

Сборная Швеции выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная Швеции выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Овечкин довел до 914 число голов в чемпионатах НХЛ

Испанец Карседо возглавил ФК "Спартак"

Испанец Карседо возглавил ФК "Спартак"

Аморим покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Аморим покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Олег Браташ стал новым главным тренером ХК "Адмирал"

Российская фехтовальщица выиграла этап Кубка мира под флагом РФ

Что произошло за день: четверг, 1 января

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });