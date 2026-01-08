Поиск

Умер рекордсмен НХЛ Глен Холл

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Член Зала хоккейной славы, обладатель Кубка Стэнли канадский вратарь Глен Холл умер на 95-м году жизни. Об этом сообщает сайт Национальной хоккейной лиги.

"Семья Национальной хоккейной лиги скорбит о кончине легенды игры и выражает искренние соболезнования также всей семье Холл", - говорится в сообщении.

Значительную часть карьеры – 10 лет – Холл провел в "Чикаго", в составе которого в 1961 году выиграл Кубок Стэнли. Трижды он становился обладателем "Везина Трофи" - приза, вручаемого лучшему вратарю НХЛ по итогам чемпионата. Канадец – участник 13 Матчей звезд НХЛ.

Глену Холлу принадлежит вратарский рекорд НХЛ: он сыграл в регулярных чемпионатах 502 матча подряд (и 552 – с учетом плей-офф).

