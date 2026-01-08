Польшу лишили юниорского ЧЕ по тяжелой атлетике из-за проблем с визами для россиян

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Исполнительный совет Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) лишил Польшу права провести чемпионат Европы среди юниоров. Об этом говорится в заявлении EWF.

Решение связано с отказом Польши предоставить необходимые гарантии для получения виз спортсменам из России и Белоруссии.

"EWF в очередной раз подтвердила свою твердую и неизменную позицию о том, что спорт должен оставаться вне политики. Федерация выступает за инклюзивность, равные возможности и единство в спорте и не приемлет дискриминации по политическим или геополитическим признакам, особенно в то время, когда во всем мире растет напряженность в этой области", - говорится в заявлении федерации.

Вместо Польши турнир в октябре 2026 года примет Албания.