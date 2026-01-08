Поиск

Евгений Кузнецов сделал голевой пас в дебютном матче за "Салават Юлаев"

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:1 выиграл у екатеринбургского "Автомобилиста" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе клуба из столицы Башкортостана голы провели Сергей Варлов (9-я минута), Артем Горшков (15), Джек Родевальд (16), Александр Жаровский (41).

Автор гола у "Автомобилиста": Роман Горбунов (39).

В голевой атаке с участием Жаровского результативный пас оформил на свой счет Евгений Кузнецов. Для обладателя Кубка Стэнли этот матч был дебютным за "Салават Юлаев". Предыдущим клубом Кузнецова был магнитогорский "Металлург".

Сейчас "Салават Юлаев" занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ (42 очка), "Автомобилист" - четвертое (49).

Результаты остальных сыгранных в четверг матчей: "Сибирь" - "Локомотив" - 2:3 (победитель определился в овертайме, "Нефтехимик" - "Адмирал" - 3:2 (победитель определился в серии буллитов), "Металлург" - "Авангард"- 2:1.

