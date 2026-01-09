Поиск

"Барселона" сыграет с "Реалом" в финале Суперкубка Испании по футболу

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - "Барселона" и "Реал" составили финальную пару розыгрыша Суперкубка Испании по футболу.

В полуфинале турнира в Саудовской Аравии "Реал" со счетом 2:1 выиграл у "Атлетико". В составе "Реала" точные удары нанесли Федерико Вальверде (2-я минута) и Родриго (55). Автор гола в составе "Барселоны": Александр Серлот (58).

Сутками ранее "Барселона" со счетом 5:0 разгромила "Атлетик".

Финальный матч за Суперкубок пройдет 11 января и стартует в 22:00 мск.

