Умер первый советский участник чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Советский фигурист Валентин Захаров скончался на 93-м году жизни, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным, близким и друзьям Валентина Дмитриевича Захарова. Светлая память о замечательном человеке и талантливом спортсмене останется в наших сердцах…", - говорится в сообщении.

Валентин Захаров - первый советский фигурист в одиночном катании, который в составе сборной команды страны вместе с Львом Михайловым и Игорем Персианцевым принял участие в чемпионатах Европы (1956) и мира (1958). Он - двукратный победитель первенства СССР (1953, 1954).

Прощание с ветераном отечественного фигурного катания пройдет в Москве 10 января.

фигурное катание
