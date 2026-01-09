Поиск

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев назвал лучших бойцов лиги в 2025 году

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Азамат Пшуков, Абдул-Азиз Абдулвахабов и Муслим Магомедов составили тройку лучших бойцов лиги АСА в 2025 году по мнению вице-президента организации Асланбека Бадаева.

"Что касается лучших бойцов лиги в 2025 году, то Азамат Пшуков должен быть в этом списке. Он совершил настоящий апсет года, победив Курбана Гаджиева. Также в этом списке должен быть Абдул-Азиз Абдулвахабов, он поставил жирную точку в противостоянии с Али Баговым. Ну и еще в этом списке назову Муслима Магомедова, который в драматичном противостоянии с Адланом Ибрагимовым вернул себе пояс АСА в полутяжелом весе", - сказал Бадаев "Интерфаксу".

Муслим Магомедов Азамат Пшуков Абдул-Азиз Абдулвахабов Асланбек Бадаев АСА ММА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умерла двукратная чемпионка ОИ по баскетболу Ульяна Семенова

ПСЖ по пенальти победил "Марсель" и выиграл Суперкубок Франции

Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

Овечкин довел до 915 число голов в чемпионатах НХЛ

Неймар продлил контракт с "Сантосом"

Лиам Росеньор возглавил "Челси"

Лиам Росеньор возглавил "Челси"

Сборная Швеции выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная Швеции выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Овечкин довел до 914 число голов в чемпионатах НХЛ

Испанец Карседо возглавил ФК "Спартак"

Испанец Карседо возглавил ФК "Спартак"

Аморим покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Аморим покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });