Вице-президент АСА Асланбек Бадаев назвал лучших бойцов лиги в 2025 году

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Азамат Пшуков, Абдул-Азиз Абдулвахабов и Муслим Магомедов составили тройку лучших бойцов лиги АСА в 2025 году по мнению вице-президента организации Асланбека Бадаева.

"Что касается лучших бойцов лиги в 2025 году, то Азамат Пшуков должен быть в этом списке. Он совершил настоящий апсет года, победив Курбана Гаджиева. Также в этом списке должен быть Абдул-Азиз Абдулвахабов, он поставил жирную точку в противостоянии с Али Баговым. Ну и еще в этом списке назову Муслима Магомедова, который в драматичном противостоянии с Адланом Ибрагимовым вернул себе пояс АСА в полутяжелом весе", - сказал Бадаев "Интерфаксу".