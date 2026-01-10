Гол Евгения Кузнецова помог "Салавату Юлаеву" одолеть "Барыс" в КХЛ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:1 обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Уфе.

В составе хозяев голы провели Егор Сучков (1-я минута), Евгений Кузнецов (46), Максим Кузнецов (54). Автор гола у "Барыса": Динмухамед Кайыржан (27).

Для обладателя Кубка Стэнли Евгения Кузнецова гол стал первым за "Салават Юлаев" после перехода в уфимский клуб 5 января. Также в игре с "Барысом" он оформил на свой счет голевой пас.

"Салават Юлаев" набрал 44 очка и занимает седьмое место в Восточной конференции. "Барыс" - на десятой строчке на Востоке (36).