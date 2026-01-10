Поиск

Экс-тренер "Спартака" привел "Фенербахче" к выигрышу Кубка Турции

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - "Фенербахче" со счетом 2:0 взял верх над "Галатасараем" в финальном матче Кубка Турции по футболу.

Встреча прошла в Стамбуле.

На 28-й минуте гол забил Маттео Гендузи, на 48-й – Джейден Остерволде.

Главным тренером "Фенербахче" является итальяно-немецкий специалист Доменико Тедеско, в сентябре прошлого года сменивший в этой должности португальца Жозе Моуринью. С 2019 по 2021 год Тедеско был главным тренером московского "Спартака", который под его руководством стал серебряным призером чемпионата России.

Доменико Тедеско Спартак Фенербахче футбол Стамбул Галатасарай Жозе Моуринью
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Юрий Жирков вошел в тренерский штаб московского "Динамо"

Футболист "Зенита" Жерсон перешел в "Крузейро"

Футболист "Зенита" Жерсон перешел в "Крузейро"

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Брисбене

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Брисбене

Овечкин довел до 916 число голов в чемпионатах НХЛ

ХК "Локомотив" продлил контракт с нападающим Радуловым

Умерла двукратная чемпионка ОИ по баскетболу Ульяна Семенова

ПСЖ по пенальти победил "Марсель" и выиграл Суперкубок Франции

Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

Овечкин довел до 915 число голов в чемпионатах НХЛ

Неймар продлил контракт с "Сантосом"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });