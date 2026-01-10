Экс-тренер "Спартака" привел "Фенербахче" к выигрышу Кубка Турции

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - "Фенербахче" со счетом 2:0 взял верх над "Галатасараем" в финальном матче Кубка Турции по футболу.

Встреча прошла в Стамбуле.

На 28-й минуте гол забил Маттео Гендузи, на 48-й – Джейден Остерволде.

Главным тренером "Фенербахче" является итальяно-немецкий специалист Доменико Тедеско, в сентябре прошлого года сменивший в этой должности португальца Жозе Моуринью. С 2019 по 2021 год Тедеско был главным тренером московского "Спартака", который под его руководством стал серебряным призером чемпионата России.