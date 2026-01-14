"Трактор" уступил "Автомобилисту" и прервал победную серию в КХЛ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 4:1 выиграл у челябинского "Трактора" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча состоялась в Екатеринбурге.

В составе "Автомобилиста" голы провели Александр Шаров (2-я минута), Стефан Да Коста (21, 39), Ярослав Бусыгин (29).

Автор гола у "Трактора": Максим Джиошвили.

Команды представляют Восточную конференцию КХЛ. "Автомобилист" занимает четвертое место (53). Прервавший четырехматчевую серию побед "Трактор" располагается на шестой строчке (48).