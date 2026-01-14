Поиск

"Металлург" победил "Сочи" в КХЛ с рекордным счетом

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" со счетом 9:0 разгромил "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Голы провели Робин Перес (4-я минута), Дмитрий Силантьев (28), Александр Петунин (36), Руслан Исхаков (48), Дерек Барак (51), Сергей Толчинский (53), Никита Михайлис (55), Люк Джонсон (55), Владимир Ткачев (59).

Для "Металлурга" эта победа стала пятой подряд. Команда набрала 72 очка и лидирует и в Восточной конференции, и в общей таблице. Помимо того, победа над "Сочи" стала для "Металлурга" крупнейшей в истории КХЛ.

"Сочи" - на десятом месте в Западной конференции (32).

Сочи Металлург КХЛ хоккей
