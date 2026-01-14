Экс-футболист ЦСКА Лайонел Адамс скончался в возрасте 31 года

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс скончался на 32-м году жизни, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Приносим искренние соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Лайонел!" - говорится в сообщении.

Причины смерти клуб не называет. По сообщениям СМИ, спортсмен выпал из окна высотки.

В России на взрослом уровне Адамс играл в красноярском "Енисее", тверской "Волге", челнинском "КАМАЗe". Также он защищал цвета клубов, в частности, из Армении, Казахстана, Черногории, Таджикистана, Киргизии.