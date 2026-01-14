Поиск

"Спартак" обыграл "Динамо" и одержал 500-ю победу в КХЛ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Спартака" со счетом 5:3 победили "Динамо" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча состоялась на льду "Динамо".

В составе "Спартака" голы провели Андрей Миронов (13-я минута), Михаил Мальцев (22), Адам Ружичка (35), Данил Пивчулин (49), Демид Мансуров (56).

Авторы голов у "Динамо": Артем Швец-Роговой (26), Джордан Уил (28), Никита Гусев (48).

Для "Спартака" эта победа стала 500-й в КХЛ.

Команды представляют Западную конференцию КХЛ. "Динамо" занимает пятое место (55), "Спартак" - восьмое (51).

Параллельно были сыграны еще два матча, их результаты: "Торпедо" (Нижний Новгород) – "Локомотив" (Ярославль) – 3:0, "Шанхайские Драконы" (Китай) – СКА (Санкт-Петербург) – 2:5.

КХЛ Спартак хоккей Динамо
