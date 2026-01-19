Поиск

Российский боксер Халидов не ждет опасности от кубинца Лардуэта в бою на турнире в Москве

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российский боксер Мурад Халидов заявил об отсутствии у кубинца Хосе Лардуэта, с которым он проведет бой на турнире "IBA.PRO 14" в Москве, суперудара и выносливости. Однако, по словам россиянина, недооценивать Лурдуэта не он не будет.

"Я уже посмотрел его поединки. Могу сказать, что особо удара у него нет. Честно, не ожидаю от него какой-то опасности. Но со своей стороны могу сказать, что готовлюсь на все 100%, не расслабляюсь. У меня нет никакой недооценки соперника, при этом нет и переоценки. Все по фактам. Он не обладает суперударом, выносливостью, скоростью. Но у него есть дух — он идет вперед, это неуступчивый парень. У нас будет яркий и зрелищный бой. Будет столкновение схожих стилей", - приводит слова Халидова пресс-служба Федерации бокса России.

10-раундовый поединок за пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжелом весе возглавит турнир "IBA.PRO 14", который пройдет в рамках Всероссийского боксерского форума.

На счету Халидова 11 побед (шесть – нокаутом) в 11 поединках. Лардуэт выиграл 15 боев (13 – досрочно) при одной победе.

Также в рамках турнира "IBA.PRO 14" в московском Международном центре бокса в "Лужниках" свои официальные дебютные бои на профессиональном ринге проведут чемпион мира-2025 Давид Суров и призер чемпионатов мира Эдмонд Худоян, а финалист чемпионата мира-2025 Евгений Кооль во второй раз выйдет по профессионалам.

Турнир "IBA.PRO 14" будет организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой при поддержке президента IBA Умара Кремлева и Федерации бокса России.

бокс Мурад Халидов Давид Суров Евгений Кооль Хосе Лардуэт Умар Кремлев Эдмонд Худоян
