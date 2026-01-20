Поиск

Семь из 12 российских теннисистов вышли во второй круг Australian Open

Теннисист Даниил Медведев
Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Во второй круг теннисного турнира Большого шлема Australian Open-2026 в Мельбурне в мужском и женском одиночных разрядов пробились семь спортсменов из России. Определились и их соперники.

Мужчины

Даниил Медведев (№12 в мировом рейтинге) – Кентент Алис (Франция, 83)

Джейми Фария (Португалия, 151) – Андрей Рублев (15)

Карен Хачанов (18) - Нишеш Басаваредди (США, 242)

Женщины

Мирра Андреева (7) – Мария Саккари (Греция, 53)

Талия Гибсон (Австралия, 119) – Диана Шнайдер (22)

Анна Калинская (33) – Джулия Грабер (Австрия, 95)

Оксана Селехметьева (101) – Паула Бадоса (Испания, 26)

Выбыли из турнира Екатерина Александрова (11), Людмила Самсонова (18), Анастасия Павлюченкова (47), Анна Блинкова (64), Анастасия Захарова (105).

