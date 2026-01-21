В Португалии подожгли статую Роналду

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Неизвестный поджег статую футболиста Криштиану Роналду, установленную в городе Фуншале на острове Мадейра (Португалия). Об этом сообщает Correio da Manha.

Мужчина облил статую, расположенную рядом с музеем португальца, легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Свои действия он снял на видео, которое выложил в соцсетях.

В настоящее время местная полиция занимается поисками вандала.

40-летний Роналду – пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций УЕФА. На клубном уровне сейчас защищает цвета саудовского "Аль-Насра".