Бразильский "Интернасьонал" арендовал футболиста ЦСКА Вильягру

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра продолжит карьеру в бразильском "Интернасьонале", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

В "Интернасьонале" 24-летний спортсмен будет играть на правах аренды, рассчитанной до конца 2026 года.

В ЦСКА уточнили, что в контракте предусмотрен обязательный выкуп прав на аргентинца при исполнении им определенных условий.

Вильягра перешел в ЦСКА из аргентинского клуба "Ривер Плейт" весной прошлого года. В составе армейской команды провел восемь матчей в чемпионате России и три – в Кубке России.

футбол ЦСКА Родриго Вильягра Интернасьонал
Новости

