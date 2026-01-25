Поиск

Даниил Медведев выбыл из Australian Open

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев проиграл американцу Лернеру Тьену в четвертом круге проходящего в Мельбурне турнира Большого шлема Australian Open

Результат – 6:4, 6:0, 6:3 в пользу представителя США.

В мировом рейтинге Медведев занимает 12-е место, Тьен – 29-е.

Таким образом, россиян в сетке мужского одиночного разряда в Мельбурне не осталось. В женской сетке турнирный путь продолжает седьмая ракетка мира (и первая – в России) Мирра Андреева, которая в воскресенье сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (№12 в рейтинге WTA)

Что касается Тьена, он вышел в четвертьфинал, где встретится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

