"Металлург" первым обеспечил место в плей-офф КХЛ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" стал первой командой, гарантировавшей себе место среди участников плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Это стало известно после того, как хабаровский "Амур" со счетом 2:4 в понедельник уступил "Автомобилисту" в Екатеринбурге. У занимающего девятое место в Восточной конференции "Амура" 39 очков, он на столько же очков отстает от лидирующего "Металлурга". Клуб из Магнитогорска обеспечил себе место в первой восьмерке.

Действующий обладателем Кубка Гагарина является ярославский "Локомотив".