Поиск

"Металлург" первым обеспечил место в плей-офф КХЛ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" стал первой командой, гарантировавшей себе место среди участников плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Это стало известно после того, как хабаровский "Амур" со счетом 2:4 в понедельник уступил "Автомобилисту" в Екатеринбурге. У занимающего девятое место в Восточной конференции "Амура" 39 очков, он на столько же очков отстает от лидирующего "Металлурга". Клуб из Магнитогорска обеспечил себе место в первой восьмерке.

Действующий обладателем Кубка Гагарина является ярославский "Локомотив".

Металлург Локомотив Амур Автомобилист КХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Определились все четвертьфиналисты Australian Open

Полузащитник Саусь перешел из "Балтики" в "Спартак"

Полузащитник Саусь перешел из "Балтики" в "Спартак"

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в чемпионате Англии

"Локомотив" вновь обыграл "Спартак" в КХЛ

"Локомотив" вновь обыграл "Спартак" в КХЛ

Мирра Андреева проиграла в четвертом круге Australian Open

Даниил Медведев выбыл из Australian Open

Даниил Медведев выбыл из Australian Open

Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки

Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки

Джастин Гэтжи стал временным чемпионом UFC в легком весе

Джастин Гэтжи стал временным чемпионом UFC в легком весе

Умар Нурмагомедов победил экс-чемпиона UFC на турнире в Лас-Вегасе

"Торпедо" крупно обыграло СКА в матче КХЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });