Звонарева проиграла в полуфинале Australian Open в парном разряде
Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вера Звонарева и японка Ена Шибахара уступили Элиза Мертенс (Бельгия) и Шуай Чжан (Китай) в полуфинале турнира Большого шлема Australian Open в парном разряде.
Результат – 6:3, 6:2.
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.