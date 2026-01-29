Звонарева проиграла в полуфинале Australian Open в парном разряде

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вера Звонарева и японка Ена Шибахара уступили Элиза Мертенс (Бельгия) и Шуай Чжан (Китай) в полуфинале турнира Большого шлема Australian Open в парном разряде.

Результат – 6:3, 6:2.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.