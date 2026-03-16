Горнолыжница Ворончихина и лыжник Голубков пронесли флаг РФ на закрытии Паралимпиады

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков пронесли флаг Российской Федерации на церемонии закрытия зимних Паралимпийских игр в Италии.

Игры завершились 15 марта.

Россияне заняли третье место в медальном зачете. На их счету 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

Первое место гарантировал себе Китай (15, 13, 16), второе – команда США (13, 5, 6).

На Паралимпиаде-2026 выступили шесть российских спортсменов. Участие в Играх они приняли под государственной символикой РФ.

Три золотые медали в составе российской команды завоевала лыжница Анастасия Багиян, по две – лыжник Иван Голубков, горнолыжница Варвара Ворончихина, одну – горнолыжник Алексей Бугаев.

Ворончихина также становилась серебряным и бронзовым призером, две бронзовые награды также у Бугаева.

