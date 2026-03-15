Россиянка Багиян стала трехкратной чемпионкой Паралимпиады

Анастасия Багиян и ведущий Сергей Синякин на церемонии награждения Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российская лыжница Анастасия Багиян выиграла гонку на 20 км с раздельного старта на зимних Паралимпийских играх в Италии.

Спортсменка выступает среди паралимпийцев с нарушением зрения. По трассе ее вел Сергей Синякин.

Это третья награда высшего достоинства у Багиян на Паралимпиаде-2026, до этого она выиграла спринт и гонку на 10 км.

Всего в активе российских спортсменов на соревнованиях в Италии теперь семь золотых, одна серебряная и три бронзовые медали.

Воскресенье – заключительный день Паралимпиады. Россияне выступают на соревнованиях под флагом и гимном РФ.