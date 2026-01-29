Поиск

"Крылья Советов" арендовали футболиста ЦСКА Шуманского

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Нападающий московского ЦСКА Артем Шуманский на правах аренды перешел в "Крылья Советов", сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Арендное соглашение будет действовать до конца текущего сезона.

21-летний белорус перешел в ЦСКА в 2024 году, в 23 матчах за армейский клуб забил два мяча.

Ранее Шуманский выступал за БАТЭ, с которым выиграл Суперкубок Беларуси в 2022 году, а также завоевал бронзовые медали чемпионата, и кипрский "Арис", с которым он стал чемпионом в сезоне 2022/23, а также обладателем Суперкубка.

