Российский боксер Халидов оказался легче Ладуэрта на взвешивании перед боем

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российский тяжеловес Мурад Халидов оказался легче кубинца Хосе Лардуэта на взвешивании перед боем за пояс IBA.PRO Intercontinental в Москве.

Вес Халидова составил 111,4 кг, вес Лардуэта – 129,7 кг.

Бой возглавит турнир "IBA.PRO 14" 30 января.

Чемпион мира-2025, двукратный чемпион России в тяжелом весе 21-летний Давид Суров в со-главном событии предстоящего вечера бокса дебютирует на профессиональном ринге против Луиса Альфредо Алькантары Герреро. Вес Сурова составил 104,4 кг, а Алькантары – 96,7 кг.

Финалист чемпионата мира-2025, чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023 и шестикратный чемпион России Эдмонд Худоян в дебютном официальном поединке на профессиональном ринге проведет 10-раундовый бой за пояс WBA Asia в минимальном весе против не знающего поражений Джеплекса Куиранте из Филиппин. Вес Худояна – 47,6 кг, вес его соперника – 46,6 кг.

Трехкратный чемпион России и серебряный призер чемпионата мира-2025 Евгений Кооль встретится с двукратным призером Африканских игр, чемпионом Африки-2017 и участником Олимпийских игр-2016 Джонасом Джуниусом Джонасом из Намибии. Кооль оказался тяжелее, его вес - 66,5 кг, вес Джонаса – 65,8 кг.

Турнир "IBA.PRO 14" будет организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой при поддержке президента IBA Умара Кремлева и Федерации бокса России. В прямом эфире шоу будет транслироваться на телеканале "Матч! Боец".

бокс
