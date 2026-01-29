Поиск

Соревнования по триатлону российской серии IRONSTAR впервые пройдут в Египте

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - С 30 января по 1 февраля 2026 года в Шарм-эль-Шейхе пройдет первый в истории Египта триатлон российской серии IRONSTAR.

"Первый старт IRONSTAR в Египте — важный шаг для нас и всей команды. Мы продолжаем развивать международное направление даже в непростое время, потому что верим в силу спорта, который объединяет и вдохновляет. Для нас важно давать спортсменам возможность испытать себя в новых условиях, открыть другие культуры и получить уникальный опыт соревнований за пределами России" – рассказывает учредитель и лидер международного направления IRONSTAR Андрей Кавун.

В соревновании примут участие атлеты из Великобритании, ОАЭ, Германии, Казахстана, Турции, Франции, Словакии и других стран.

