Курьезный пропущенный гол не помешал "Вашингтону" победить "Детройт" в НХЛ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 4:3 выиграл у "Детройта" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Судьбу встречи решила серия буллитов.

До последней минуты основного времени "Вашингтон" вел со счетом 4:3. "Детройт" отыгрался благодаря броску Алекса Дебрикэнта через борт.

На счету нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в этой встрече голевая передача.

"Вашингтон" набрал 59 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. "Детройт" - на третьей строчке в этой же конференции (70).

