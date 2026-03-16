Даниил Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев вернулся в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Он поднялся с 11-го на 10-е место.

На прошлой неделе Медведев дошел до финала турнира серии Mastersв Индиан-Уэллсе, уступив в решающем матче итальянцу Янниу Синнеру.

Синнер продолжает занимать второе место, первое удерживает за собой испанец Карлос Алькарас. Третье место по-прежнему занимает серб Новак Джокович.

