Поиск

"Спартак" в четвертый раз в сезоне КХЛ обыграл СКА

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" со счетом 4:0 победили петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Голы забили Даниил Гутик (13-я, 36-я минуты), Павел Порядин (32), Никита Коростелев (59).

Это четвертая победа "Спартака" над СКА в нынешнем сезоне. 3 октября 2025 года москвичи на своем льду победили петербуржцев со счетом 3:1, 20 декабря и 22 января в гостях с одинаковым счетом 2:1.

Теперь у "Спартака" 60 очков, команда занимает шестое место в Западной конференции. СКА потерпел шестое поражение подряд и располагается на восьмой строчке также на Западе (53).

Спартак СКА КХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Джокович победил Синнера и вышел в финал Australian Open

Джокович победил Синнера и вышел в финал Australian Open

"Монако" и ПСЖ встретятся в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА

"Монако" и ПСЖ встретятся в стыковом раунде Лиги чемпионов УЕФА

Карлос Алькарас впервые вышел в финал Australian Open

Определились участники плей-офф Лиги Европы УЕФА

Рыбакина и Соболенко сыграют в финале Australian Open

Соболенко стала первой финалисткой Australian Open-2026

Соболенко стала первой финалисткой Australian Open-2026

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Бразильский футболист Джон Джон перешел в "Зенит"

Тайсон Фьюри проведет бой против россиянина Арсланбека Махмудова

Определились все полуфиналисты Australian Open

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });