"Спартак" в четвертый раз в сезоне КХЛ обыграл СКА

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" со счетом 4:0 победили петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голы забили Даниил Гутик (13-я, 36-я минуты), Павел Порядин (32), Никита Коростелев (59).

Это четвертая победа "Спартака" над СКА в нынешнем сезоне. 3 октября 2025 года москвичи на своем льду победили петербуржцев со счетом 3:1, 20 декабря и 22 января в гостях с одинаковым счетом 2:1.

Теперь у "Спартака" 60 очков, команда занимает шестое место в Западной конференции. СКА потерпел шестое поражение подряд и располагается на восьмой строчке также на Западе (53).